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Çarşamba mutluluğu devam ediyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın hayata geçirdiği ’Mutlu Çarşamba’ projesi Kayseri’de devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın hayata geçirdiği 'Mutlu Çarşamba' projesi Kayseri'de devam ediyor.


Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 81 ilde özel sporcular ve engelli bireyler için hayata geçirdiği Mutlu Çarşamba Projesi Kayseri'de tüm hızıyla devam ediyor.


Olimpik Yüzme Havuzunda özel sporculara eğitmenler tarafından yüzme eğitimi verildi. Özel sporcular ve engelli bireyler, eğitmenlerin gözetiminde hem yüzmeyi öğrendi hem de gönüllerince eğlendi.

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