Çarşambalar artık daha mutlu

Gençlik ve Spor Bakanlığının 81 ilde faaliyete geçirdiği Mutlu Çarşamba Projesi Kayseri'de mutlulukla devam ediyor.

Hayata geçirilen proje ile engelli vatandaşlara yönelik olarak başlatılan sportif ve sosyal faaliyetlerle gençlerin gözlerindeki mutluluk hiç eksik olmuyor.

Bu haftaki misafirlerimiz ise Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Kayseri Şubesi özel öğrencileri oldu.

Olimpik Yüzme Havuzunda yüzme eğitimi alan gençler ardından okçuluk ve dart branşlarıyla sportif faaliyetlerini tamamladılar. Spor faaliyetlerin sonunda gençler ve Ziçev Kayseri Şubesi Öğretmenleri, İl Müdürü Murat Eskici'yi makamında ziyaret ederek mutluluklarını paylaştılar. Kayseri Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Murat Eskici, “Özel gençlerimizi sportif ve sosyal faaliyetlerle hayata daha mutlu bakmalarını amaçlıyoruz, engellilere yönelik farkındalığın artmasını ve onları topluma kazandırmak için Gençlik ve Spor Bakanlığımız bu tür projeleri hayata geçiriyor, İl Müdürlüğü olarak bizlerde elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz” dedi.