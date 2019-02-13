Çarşıda '14 Şubat' hareketliliği

Kayseri'de, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne 1 gün kala, çiçekçiler ve hediyelik eşya satan dükkanlarda hareketlilik yaşanıyor.

Kayseri'de 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde, hediye almak isteyen vatandaşlar çiçekçilere ve hediyelik eşya satan dükkanlara yoğun ilgi gösterdi. Birbirinden farklı hediyeleri ve çiçekleri almak isteyen vatandaşların talebi de, esnafların yüzünü güldürdü.

Çiçekçilik yapan Mehmet Bener, satışların iyi olduğunu söyleyerek, “14 Şubat öncesinde satışlarımız iyi. Hareketlenme başladı. Bizde Sevgililer Günü dolayısıyla hazırlıklarımızı yaptık ve satışlarımızı sürdürüyoruz. Sevgililer Günü'nde her zaman olduğu gibi kırmızı gül rövanşta. Güllerin fiyatları da 10 TL ile 25 TL arasında değişiyor ve güle bu sene de zam yapılmadı. Bu sene solmayan güllerimiz de var. Çiçekçilerde belirli bir fiyat olmaz. Sevgililer Günü'nde alınacak hediye 10 TL'ye de alınabiliyor, bin TL'ye de alınabiliyor” ifadelerini kullandı.

Hediyelik eşya satan esnaf Osman Hamipek de, “Satışlarımız 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla normal zamana göre biraz daha arttı ama geçen senelere bakara biraz düşüş oldu. Bu sene farklı ürünlerimiz var. Şahsa özel hediyelerimiz var. İsimli tespihler, kolyeler ve yüzükler var. O tarz ürünler satıyoruz. Bayanlar içinde aşk evimiz, patlayan kutularımız tercih ediliyor. Patlayan kutular piyasada 120 TL civarında satılıyor. Biz bunlarda kampanya yaptık, 80 TL'ye satıyoruz. Aşk evini de 50 TL'den satıyoruz” diye konuştu.