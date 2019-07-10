Çat Belediyesinde Sözleşme Sevinci

Çat Belediyesi'nde düzenlenen törene Çat Belediye Başkanı İbrahim Ertürk, Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Sendika yetkilileri, işçi temsilcisi ve işçiler katıldı.

Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik yaptığı konuşmada, Çat Belediyesi ile bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşma ile sonuçlandığını söyledi. Başkan Çelik, "Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığımızca, Çat Belediyesi ile bir süredir devam eden toplu iş sözleşme görüşmelerimizi bugün imza altına aldık. Toplu iş sözleşmemiz 3 yıl olarak imzalanmıştır. Üyelerimizin yevmiyelerine yüzde 30 oranında zam yapılmıştır. Belediye Başkanımız başta olmak üzere, toplu iş sözleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum ”dedi.

Çat Belediye Başkanı İbrahim Ertürk ise yapılan sözleşme görüşmelerinin iki taraf adına da uzlaşma ile sonuçlandığından dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, “İşçilerinin aldıkları zammı aileleri ile birlikte huzur içinde harcamasını temenni ediyor; toplu iş sözleşmesinin iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum" dedi.