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Çatı yangını büyümeden söndürüldü

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde müstakil evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde müstakil evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Yenidoğan mahallesi Gürel sokak üzerinde bulunan müstakil bir evin çatısında yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın, büyümeden kontrol altına alınırken evde maddi hasar meydana geldi.


Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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