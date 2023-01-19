Çatıdan düşen genç işçi hayatını kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde güneş enerjisi yapmak için çıktığı çatıdan aşağı düşen işçi, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Kayseri OSB 16. Caddedeki bir fabrikanın çatısında güneş enerjisi yaptığı öğrenilen Turgay B. (22), dengesini kaybederek yere düştü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, talihsiz gencin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Turgay B.'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen yakınları da gözyaşı döktü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.