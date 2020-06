Çatısı çöken evin tek göz odasında yaşayan yaşlı adam yardım bekliyor

Kayseri'de bir gözü görmeyen ve vücudunun 3 bölgesinde fıtığı olduğu için çalışamayan 60 yaşındaki Şükrü Baykal, yaşadığı tek göz odada hayat mücadelesi veriyor.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşayan Şükrü Baykal, ailesinden kalan 50 yaşından büyük olan evinin çatısının çökmesi ile sağlam kalan bir odada hayatını sürdürüyor. Bir gözü görmeyen ve vücudunda fıtıklar olduğu için çalışamadığını ifade eden Baykal, “Durumum ortada, ben bu sefillikten kurtulmak istiyorum” dedi.

Evinin çatısının daha önce de yıkıldığını fakat artık çalışamadığı için yaptıramadığını belirten 60 yaşındaki Şükrü Baykal, “Oturduğum ev 50 yaşından büyük bir ev. Daha önce yıkıldı, tekrar yaptırdık ama şu an yaptırmaya gücüm yetmiyor. Mecbur burada kaldım. Evin her tarafı çöktü. Çatısı akıyor. Bir gözüm görmüyor ve diğer gözümde de görme kaybı olduğu için çalışamıyorum. Boynumda, göbeğimde ve belimde fıtık var. Bu yüzden 4-5 senedir hiçbir iş yapamıyorum. Herhangi bir yerden yardım almıyorum. Bir tek kaymakamlıktan 530 TL engelli maaşım var onu alıyorum. Benim durumum vahim ve her şey göz önünde. Ben bir an önce bu sefillikten kurtulmak istiyorum. Bütün yetkililere ve büyüklerimden benim halimi görmelerini istiyorum” dedi.