Çatıya sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Edinilen bilgiye göre Develi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından boş bir evin teras katından kedi sesi geldiği ihbarı yapıldı. Yapılan ihbarı değerlendiren itfaiye ekipleri, boş evin teras katında çatıya sıkışan kediyi kurtarmak için çalışmalara başladı.

Yangın merdiveni ile çatıya çıkan itfaiye ekipleri yaklaşık 15 dakika süren uğraşlar sonrasında kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.