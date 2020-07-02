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Çatıyı onarırken çıkarken yangın, paniğe neden oldu

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bulunan bir apartmanın çatısında devam eden onarma çalışmasında çıkan alev, tüm çatıyı sardı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan bir apartmanın çatısında devam eden onarma çalışmasında çıkan alev, tüm çatıyı sardı. Etrafı yoğun duman kaplarken, bina sakinleri büyük panik yaşadı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Basmacı Sokak üzerinde bulunan 7 katlı bir apartmanın çatı katında devam eden onarım sırasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın kısa süre içerisinde bütün çatıya yayılırken, alevlerde gökyüzüne yükseldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşlara sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. İtfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin yaklaşık 45 dakikalık çalışması sonucu söndürülerek kontrol altına alındı. Apartman sakinleri de çatıda olukların değiştiğini ve yangının bir anda çıktığını kaydetti.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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