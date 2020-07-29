Cavit Yurttaş Cami açılıyor

Melikgazi Belediyesi Köşk Mahallesinde Belediye ve hayırsever işbirliği ile yapılan Cavit Yurttaş Cami'nin açılışını 30 Temmuz Perşembe günü saat 12.00'de yapılacak.

"Belediye olarak asıl görevlerimiz haricinde okul, sağlık ocağı, parklar ve kültür merkezleri yapımının yanında ibadethaneler de yapıyoruz” diyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Camimiz, Melikgazi Belediyemiz ve hayırseverlerimiz Sait ve Cavit Yurttaş ailesinin katkılarıyla Hulusi Akar Bulvarı, Köşk Mahallesi Gülüm Sokak'ta inşa edildi. Camide ayrıca 8 derslikli bir Kur'an Kursu da yer alıyor. Selçuklu mimarisinden izler taşıyan, hat ve kufi sanat süslemeleriyle farklı bir iç dekora sahip camide aynı anda 2 bin kişi namaz kılabilecek. Çalışmalarımızdaki en büyük desteği hayırseverlerimizden alıyoruz. Kayseri'miz hayırsever şehri. Belediye olarak caminin kaba inşaatını, peyzajını, çevre düzenlemesini, ağaçlandırmasını, sert zemin çalışmasını belediyemiz yaparak camiyi kısa sürede tamamladık. Rabbim hayır sahiplerinin sayısını artırsın, herkese hayırlı ibadetler yapmayı nasip etsin. Arefe Günü'ne denk gelen açılışımıza tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz” dedi.