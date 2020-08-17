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Çay toplarken dağda mahsur kalan şahsı ekipler 4 saat boyunca sedyede taşıdı

Kayseri’nin Develi ilçesinde çay toplamak için dağa çıkan ve ayağı kırılınca mahsur kalan vatandaşı ekipler zorlu arazi şartlarında 4 saat sedyede taşıyarak ambulansa yetiştirdi.

Kayseri'nin Develi ilçesinde çay toplamak için dağa çıkan ve ayağı kırılınca mahsur kalan vatandaşı ekipler zorlu arazi şartlarında 4 saat sedyede taşıyarak ambulansa yetiştirdi.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Karapınar köyünde yaşayan Mehmet Cengiz Deste (58), arkadaşları ile beraber çay toplamak için bölgedeki dağa çıktı. Dağın zirvesinde dengesini kaybederek düşen Deste'nin ayağı kırıldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saatlik tırmanışın ardından Deste'ye ulaşan ekipler, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sedyeye alınan Mehmet Cengiz Deste, zorlu arazi şartlarında ekiplerin yoğun mücadelesi ile 4 saatte aşağı indirilerek ambulansa konuldu. Ambulansla Develi Devlet Hastanesine kaldırılan talihsiz adam tedavi altına alındı. Deste'nin arkadaşları ekiplere teşekkür etti.

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