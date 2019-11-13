Çayırözü Ortaokulunda TÜBİTAK Bilim Fuarı etkinliği

Öğrencilerin proje hazırladığı stantları gezerek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler alan Cabbar Başkan; “Yavrularımızın gelişimlerine olumlu katkı sağladığına inandığım bilim fuarı etkinliklerinde yavrularımız öğretmenlerinin de destekleriyle bilgi dağarcıklarını ve maharetlerini kullanarak güzel projelere imza atmışlar. Emeği geçen herkesi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.