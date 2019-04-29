CEHA Büro Mobilyaları Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Şen'in annesi vefat etti

Kayseri’i iş adamı CEHA büro mobilyaları Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Şen’in annesi Nasime Şen, 89 yaşında vefat etti.
Kayseri'i iş adamı CEHA büro mobilyaları Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Şen'in annesi Nasime Şen, 89 yaşında vefat etti.
Nasime Şen'in cenazesi öğle namazına müteakip Hunat Camii'nde kılındı. Cenaze namazına Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve protokol katıldı.
Nasime Şen'in cenazesi, kılınan namazın ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.