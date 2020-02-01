Çekici ile halk otobüsü çarpıştı: 6 yaralı

Kayseri'de çekici ile halk otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Muhsin Yazıcıoğlu bulvarı Kayseri Şehir Hastanesi önünde meydana gelen kazada 06 FT 8248 plakalı çekici, 38 AB 190 plakalı halk otobüsüne arkadan çarptı. Kazanın ardından polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ve sağlık ekipleri de yaralananlara müdahale etti. Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan çarpmanın etkisiyle çekicinin üzerinde bulunan otomobillerde de maddi hasar oluştu.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.