Çekici üzerindeki otomobilde 5 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kamufle etmek için çekicinin üzerinde taşınan araç içerisinde 5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri M.U., Ç.N.K. ve B.D.'nin batı illerinden kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Şahısların kullandığı aracı takibe alan ekipler, şahısların il sınırına girdiğinde uyuşturucu madde yüklü aracı kamufle etmek için çekiciye yüklediğini belirledi. Ankara yol uygulamasında çekiciyi durduran ekipler, araç içerisindeki 3 kişiyi gözaltına aldı. Narkotik arama köpeği ile arama yapan ekipler, 5 parça halinde toplamda 5.1 kilo ağırladığında uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 kişi emniyete götürüldü.