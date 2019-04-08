Çekül Vakfı Başkanı Metin Sözen, “Dünya Durdukça Sinan” konulu bir konferans verdi

Memduh Büyükkılıç, Mimar Sinan'ın uluslararası boyutta çok daha iyi tanınmasını sağlayacaklarını belirtti. Bu anlamda yapılan çalışmalardan birisi olan Çekül Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen'in konferansında Sinan için “Akıllı bir Kayserili” ifadesi kullanıldı. Prof. Dr. Sözen, Çekül Vakfı yöneticileriyle birlikte Başkan Memduh Büyükkılıç'ı da makamında ziyaret etti.

Başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere pek çok kurumun destek verdiği ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın büyük özen gösterdiği Mimar Sinan'ı Anma Etkinlikleri çerçevesinde bir konferans gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan “Dünya Durdukça Sinan” konulu konferansa büyük ilgi gösterildi. Çekül Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen'in verdiği konferansı Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da takip etti.

“MİMAR SİNAN, ULUSLARARASI ALANDA TANITILACAK”

Programda bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mimar Sinan'ı daha geniş programlarla anlatacaklarını ve uluslararası boyuta taşıyacaklarını belirtti ve Metin Sözen tarafından verilecek konferansın, programların bir başlangıcı olduğunu ifade etti. Mimar Sinan gibi bir değerle Kayseri'nin de tanıtılacağını dile getiren Başkan Büyükkılıç, bu konuda tüm kurum ve kuruluşların katılım ve katkılarını beklediklerini kaydetti.

“DÜNYA DURDUKÇA SİNAN”

Başkan Büyükkılıç'ın konuşmasının ardından “Dünya Durdukça Sinan” konulu bir kısa film gösterildi. Filmde, Sinan'ın mimari anlayışı ve bu anlayışla yaptığı eserler ile bıraktığı mimarlık mirası anlatıldı. Filmde ayrıca Mimar Sinan'ın, 500'e yakın eseri ile Osmanlı mimarisini taçlandıran, çağları aşmış ve evrensel boyutlara ulaşmış bir mimar olduğu vurgulandı.

“BÜYÜK ZORLUKLAR YAŞADI”

Çekül Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen de konferansında Mimar Sinan'ın büyük zorlukları aşan akıllı bir Kayserili olduğunu söyledi. Sinan'ın hangi zorlukları yeneceğini düşünmeden yola çıkmadığını ifade eden Sözen, Sinan'ın kendi döneminde gösterdiği sabrı bugün kimsenin gösteremeyeceğini dile getirdi. Mimar Sinan'ın; Michelangelo, Leonardo Da Vinci gibi dünyanın her yerinde bilinen isimlerden olması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Sözen, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile bunu sağlamak için çalıştıklarını kaydetti.

SÖZEN'DEN BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ'A ZİYARET

Çekül Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı makamında da ziyaret etti. Oldukça sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.