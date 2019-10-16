Celalettin Ekinci, öğrencilerle birlikte asker selamı verdi

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Tomarza Şehit Jandarma Üsteğmen Efkan Cengiz Ortaokulu öğrencileri ile birlikte Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek için asker selamı verdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin oluşturduğu İskele Platform tarafından, Tomarza Şehit Jandarma Üsteğmen Efkan Cengiz Ortaokulu'nda düzenlemesi yapılan sınıfın açılışını yaptı. Yapılan düzenlemeleri İskele Platform üyeleri ile birlikte inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Ekinci, üniversiteli öğrencilere verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

Tomarza Şehit Jandarma Üsteğmen Efkan Cengiz Ortaokulu'nda öğretmenlerle bir süre sohbet eden Ekinci, ziyaret sonrasında Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek vermek için öğrencilerle birlikte asker selamı verdi. Ekinci, sosyal medya hesabından da Mehmetçiğe yaptıkları koreografilerle destek veren okulların videolarını paylaştı.