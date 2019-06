Celalettin Ekinci: “Üniversite sınavı her şeyin sonu olan bir kader değildir”

2018-2019 eğitim-öğretim yılının bitmesiyle beraber, yaz tatiline girecek öğrencilere kitap okumaları ve zamanlarını boş geçirmemeleri konusunda tavsiyelerde bulunan Kayseri İl Mili Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, aynı zamanda yazın sokakların çocuklara ait olduğunu söyleyerek sürücülere de dikkat etmeleri konusunda seslendi. Bu sene üniversite sınavına girecek olan öğrencilere başarılar dileyen Celalettin Ekinci, bu sınavın bir kader veya bir son olmadığını belirterek, öğrencilerin başarılarının iyi bir bölüm veya üniversite ile ölçülmeyeceğini söyledi.

Karnede gelen notların öğrencilere değil velilere ait olduğunu ve çocuklara kızmak yerine onları sevgiyle sarmaları gerektiğini söyleyen Kayseri İl Mili Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, “2018-2019 eğitim-öğretim yılımız, öğrencilerimiz açısından yarın noktalanıyor. Koskoca bir sezonu geride bıraktık. Başarılarımızla mutluyuz ve eksiklerimiz giderme azmindeyiz. Yarın 305 bin öğrencimiz karne alacaklar ve büyük bir heyecan içerisindeler. Ama bununla ilgili bizim söyleyeceğimiz bazı şeyler var. Özellikle velilerimize şunu söylüyoruz, o gelen karneler kendi karneleri çocuklarımızın değil. Oradaki notlar sadece rakam. Bizim çocuklarımıza olan sevgimiz asla değişmez. Onlar bizim geleceğimiz, onlar bizim her şeyimiz. Dolayısıyla notları ne olursa olsun, ailelerinden bizim isteğimiz çocuklarımıza sıkı sıkı sarılalım ve sevgimizi onlara gösterelim. Yaz tatili, çocuklarımızın dinlenmeleri için güzel bir fırsat ama dinlenmeyi zamanı tamamen disiplinsiz bir şekilde kullanmak olarak isimlendirmiyoruz. Aile ve çocuklarımıza bu konuda sorumluluklar düşüyor. Uyku saatlerini belki biraz geçe alabiliriz, oyun ve sosyal medya zamanını belki biraz daha uzatabiliriz ama arzu ederiz ki, bütün çocuklarımızın elinde yaz tatilinde kitap olsun. Kitaptan asla vazgeçmesinler. Yaz tatili demek, bütün zamanı serbest kullanmak değildir. Aile bizde çok önemlidir ve bütün anne babaların çocuklarımızla zaman geçirmesini talep ediyoruz. Dedelerin, ninelerin özellikle köylerin özellikle ziyaret edilmesini istiyoruz. Özellikle oyun çağındaki çocukların, oyun alanlarına aileleriyle birlikte gitmelerini talep ediyoruz. Başka dikkat etmek istediğimiz konu da sürücülerimize. Ben şöyle ifade ediyorum, yaz tatili sokaklar çocuklarımızındır. Her arabanın arkasından, her topun ardından bir çocuk çıkabilir. Ne olur, yaz tatili dolayısıyla biraz daha bilinçli araç kullanalım, ayağımızı biraz daha gazdan çekelim ve frene yakın duralım. Gideceğimiz yere biraz daha geç gidelim ve sokakların sahibi olan çocuklarımızı düşünelim” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ekinci, çocuklar kaç puan alırsa alsın onlardan vazgeçilmeyeceğini ve onların bizim en değerli varlıklarımız olduğunu söyleyerek sözlerini şöyle tamamladı:

“Yine yarın, 2 milyona yakın öğrencimizi ilgilendiren bir sınavımız var. Bir kader sınavı olarak görmemekle birlikte, her şeyin sonu olmayan bir sınav. Sınava girecek bütün öğrencilere başarılar diliyorum. Herhangi bir tavsiyede bulunmak istemiyorum çünkü onlar zaten 1 yıl boyunca tavsiyeler dinlediler. O tavsiyelerin neticesinde, hepsinin başarıya ulaşmasını temenni ediyorum ve başarılı olacaklarına inanıyorum. Başarılı olmak demek, en iyi üniversitelerde en iyi bölümleri okumak değildir. İnşallah hepsi, hayatları boyunca mutlu olacakları geleceğe yürürler. Bu gelecekte bazen yüksek, bazen de düşük puanlar vardır. Düşük puan alacak çocuklarımızı da yine bağrımıza basacağız. Bir sonraki sefere diyeceğiz belki de hayat çizgilerinde farklı bir yola yönlendireceğiz. Ama onlara olan sevgimizi hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz. Onlar bizim vazgeçmeyeceğimiz bireylerimizdir. Ben bu manada yaz tatilinin, öğretmen ve öğrencilerimize hayırlar getirmesini diliyor, iyice dinlenmelerini tavsiye ediyorum. Yeni eğitim-öğretim yılında, tekrar bir araya gelmeyi ümit ediyorum”