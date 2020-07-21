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Celalettin Ekinci'den İlçe Milli Eğitim Müdürlerine Ziyaret

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atanan Bahamettin Karaköse ve Talas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atanan Mustafa Elmalı’yı ziyaret ederek yeni görevlerinde başarılar diledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan Bahamettin Karaköse ve Talas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan Mustafa Elmalı'yı ziyaret ederek yeni görevlerinde başarılar diledi.


İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, geçtiğimiz hafta Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Bahamettin Karaköse ve Talas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Mustafa Elmalı'yı ziyaret etti. Ekinci, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahamettin Karaköse ve Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı'ya yeni görevlerinde başarılar diledi.

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