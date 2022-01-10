Çelik: "10 Ocak Gazeteciler Gününü kutluyorum"

Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, “Gazetecilerin çalışma şartlarının daha da iyileştirildiği, sendikal örgütlenmelerinin önündeki engellerin kaldırıldığı bir ortamda çalışmaları dileğiyle tüm basın emekçilerinin bu anlamlı günlerini içtenlikle kutluyorum” dedi.

Çelik, "Gazetecilik, fedakârlık ve sorumluluk isteyen, zor şartlarda yapılan, toplumu bilgilendirme açısından önemli bir meslektir. Topluma doğru haber verme, objektif olma, onurlu, erdemli, adaletli ve vicdanlı bir mesleği icra eden gazeteciler önemli bir görevi yerine getirmektedirler. Basın emekçileri, her koşulda toplumun bilgilendirilmesi, ülke yararı için doğru bilgilerin verilmesi gibi önemli bir görevi yerine getirmektedirler. Bu görevi yerine getirirken kimi zaman canları pahasına, gece gündüz demeden özverili bir şekilde çalışmaktadırlar. Gazetecilerin her türlü ekonomik ve sosyal haklarının korunma altına alınması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması temel öncelik olmalıdır. Gazetecilerin çalışma şartlarının daha da iyileştirildiği bir ortamda çalışmaları dileğiyle tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü içtenlikle kutluyorum" ifadelerini kullandı.