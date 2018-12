Çelik, "Engelli olmadan zihinlerdeki engellerin kaldırılması gerekiyor"

Serhat Çelik, "Bugün, dezavantajlı grupların en önemli kesimini oluşturan engellilerle ilgili duyarlılıkların, farkındalıkların gündeme geldiği, yükseldiği önemli bir gündür. Bu günü, birtakım gösteri ve protokol toplantılarından arındırıp, ülkemizde sayıları 10 milyonu bulan engellilerin, gerçek sorunlarının, yaşam koşullarının tartışılacağı, çözüm yollarının aranacağı bir gün olarak değerlendirmek gerektiğinin altını çiziyoruz" ifadesinde bulundu.

Çelik, "Unutulmaması gerekiyor ki; her insan doğuştan itibaren engellilik riski taşıyan bir engelli adayıdır. Hayatın çeşitliliği, risklerle dolu oluşu, her an engelli bir insan olmamızın yolunu açabilir. Onun için, engel gelmeden, engelli olmadan, öncelikle zihinlerdeki engellerin kaldırılması gerekiyor." diyerek açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Ülkemizde, engellilerin sorunlarına yönelik önemli düzenlemeler yapıldı. Bunları olumlu karşılıyoruz. Ancak, hala bazı düzenlemeler yapılırken engellilerin görüşleri alınmadan, problemleri dinlenmeden tasarılar hazırlanabilmektedir. Özellikle bu tür düzenlemeleri yapan bürokrasinin, engellilerin karşılaştıkları ve yaşadıkları sorunlara gereken duyarlılığı göstermesini bekliyoruz. Bu konuda muhatap kitle Engellilerin oluşturdukları Sivil Toplum Örgütleri olmalıdır. Hazırlanan taslaklar, resmîlik kazanmadan önce engellilerle paylaşılarak, ortak akılla makul çözümlere yönelik çalışmalar ortaya konulmalıdır.

Özellikle, engellilerin yoğun olarak istihdam edildiği çalışma hayatının değişik alanlarında yaşadıkları sorunların çözümü öncelikli olmalıdır. Engellilere alan el değil veren el mantığıyla yaklaşılmalıdır. Tüketici değil üretici olmaları yönünde bilgi, beceri, birikim ve deneyim sahibi olmalarının önü açılmalı, fırsatlar oluşturulmalı ve bu konuda kalıcı organizasyonlar ihdas edilmelidir.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, özellikle bizim kültürümüzde engellilere gösterilen ilgi, duyarlılık ve paylaşımı modern dünyanın da görmesi, bu konuda temel değerlerimizdeki şefkat ve adalet duygusuna sahip bir toplum olduğumuzu yeniden hatırlamamız gerekmektedir.

HAK-İŞ olarak, bu gerçeklerden hareketle, Konfederasyonumuz ve şubemiz bünyesinde oluşturduğumuz Engelliler Komitelerimizle, bütün engellilerin iş hayatındaki çalışma koşullarının iyileştirilmesi için çalışmalar yapıyoruz ve projeler geliştirmeye de destek veriyoruz.

Bu bilinçle, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, engelsiz bir dünyanın kapılarının aralanacağı gün olmasını diliyoruz.”^