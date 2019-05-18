Çelik: "Gençlik geleceğimizdir"

HAK-İŞ Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yaptığı açıklamada, “Ülkemizin geleceği ve milletimizin umudu gençlerimizin omuzlarında yükselecektir. Gençlik geleceğimizdir” dedi.

HAK-İŞ Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İstiklal mücadelemizin önemli bir sembolü olan 19 Mayıs 1919 tarihinin Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanması, yarınlarımızın teminatı ve geleceğimizin güvencesi olan gençlerimize verdiğimiz değerin önemli bir göstergesidir. Gençlerimiz yarınlarımızın teminatı, ülkemizin geleceği konumundadır. Genç nüfusa sahip olmak Türkiye için önemli bir avantajdır. Bu avantajı kullanabilmek için çok çalışmak ve bu amaca uygun politikalar geliştirmek gerekmektedir. Mesleki yeterliliğe sahip, eğitimli, yeniliklere açık ve kendine güvenen genç nüfus Türkiye'yi daha yüksek hedeflere taşıyacaktır. Çünkü Türkiye, hedefi olan modern ve çağdaş bir ülke olma seviyesine güçlü, özgür ve özgüveni yüksek genç bireylerle ulaşacaktır. Ülkemizin daha büyük bir güç haline gelmesi, aydınlık yarınlara ulaşması konusunda en büyük umudumuz gençlerimizdir. Gençlik geleceğimizdir. Gençlerimiz, tarihten aldığı ilham, ecdadımızdan aldığı inançla ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıyacaklardır. Ecdadımızın canı pahasına koruduğu ve bizlere emanet ettiği aziz vatanımızı, tarihine ve değerlerine sahip çıkarak, daha iyi konuma taşıma gayreti içerisinde olan gençlerimizin yetişeceğine gönülden inanıyoruz. Ülkemizin geleceği, milletimizin umudu olan gençlerimizin omuzlarında hızla yükselecektir. Son açıklanan işsizlik rakamlarına bakıldığında genç işsizlik oranının yüzde 26'lara yükseldiğini görüyoruz. Genç işsizlerin azaltılması ve gençlerin istihdama kazandırılması için daha çok adım atılması gerektiğini biliyoruz. HAK-İŞ olarak gençleri sendikal hareketin geleceği olarak görüyoruz. Gençlerin örgütlülüğünün arttırılması için sendikal kültür ile tanıştırılmalarının çok önemli olduğuna inanıyoruz. Gençlere yönelik politika önerilerinin gençlerle birlikte tartışılması, bu konularda aksayan hususların onların gözünden değerlendirilmesi ve önerilerinin alınması gereğine inanıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, milli mücadelemizin bütün neferlerini rahmet ve minnetle anıyoruz.”