İhlas Haber Ajansı

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Çelik: “HAK-İŞ Konfederasyonu, 28 Şubat darbesinde de milli iradeden yana tavır aldı”

HAK-İŞ Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, 28 Şubat darbesinin 25.

yıldönümünde bütün antidemokratik müdahaleleri bir kez daha nefretle kınadıklarını belirtti.



Çelik, "HAK-İŞ Konfederasyonu, 46 yıllık onurlu tarihinde darbe, muhtıra ve bütün antidemokratik müdahalelere karşı çıkmış, her şart ve koşulda milli iradeden, demokrasi, özgürlükler ve adaletten yana tavır almıştır.


HAK-İŞ Konfederasyonu, 28 Şubat darbesinde de milli iradeden yana tavır alarak, Türk demokrasisi ve sendikal hareketin onurunu kurtarmıştır. HAK-İŞ, bu onurlu tavrı nedeniyle ağır bedeller de ödemiştir. HAK-İŞ olarak, 46 yıllık onurlu tarihimizde olduğu gibi bugün de darbe, muhtıra ve başka kılıflara bürünmüş bütün antidemokratik müdahaleleri reddediyoruz. Bu tür yollara tevessül edenleri şiddetle kınıyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu Kayseri İl Başkanlığı olarak demokratik işleyişe karşı çıkanları asla tasvip etmiyoruz. Dün olduğu gibi bugün de demokratik, gelişmiş ve kalkınmış bir ülkede hakkımızı alacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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