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Çelik kapıyı kırarak 160 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan kadın tutuklandı

Kayseri’de çelik kapıyı kırarak bir evden 160 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan kadın, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri'de çelik kapıyı kırarak bir evden 160 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan kadın, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, 4 gün önce Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Mahallesi'nde meydana gelen olayda H.B. (37) bir evin çelik kapısını kırarak 160 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldıktan sonra ortadan kayboldu. Binanı güvenlik kameralarını inceleyen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şahsı tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, H.B.'yi saklandığı evde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.B., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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