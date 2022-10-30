İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çelik kasaya saklanmış uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu

Kayseri’de polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda çelik kasaya saklanmış çok miktarda uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu.

Kayseri'de polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda çelik kasaya saklanmış çok miktarda uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu.



Edinilen bilgiye göre, kentte uyuşturucu ile mücadele aralıksız devam ederken Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelinin evine operasyon düzenledi. Narkotik köpeğinin de katıldığı operasyonda, evde bulunan çelik kasadan çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca evde yapılan aramalarda tüfek ile hassas terazi de bulundu. Ele geçirilen maddelere el konulurken, şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.