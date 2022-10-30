Çelik kasaya saklanmış uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu

Kayseri'de polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda çelik kasaya saklanmış çok miktarda uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu.

Edinilen bilgiye göre, kentte uyuşturucu ile mücadele aralıksız devam ederken Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelinin evine operasyon düzenledi. Narkotik köpeğinin de katıldığı operasyonda, evde bulunan çelik kasadan çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca evde yapılan aramalarda tüfek ile hassas terazi de bulundu. Ele geçirilen maddelere el konulurken, şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.