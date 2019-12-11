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Cem Şahan'dan büyük destek

Genç popçular Ayça ve Cem Erciyes Kayak Merkezinde bulunan Ramada Otel’in kayak sezonunun açılışı için düzenlediği konsere gelerek Kayseri’de LÖSEV gecesine katıldılar.

Genç popçular Ayça ve Cem Erciyes Kayak Merkezinde bulunan Ramada Otel'in kayak sezonunun açılışı için düzenlediği konsere gelerek Kayseri'de LÖSEV gecesine katıldılar.


Ayça Gürsaçer ile Cem Şahan Kayseri'de bulundukları esnada Lösev'in düzenlemiş olduğu Gönüllüler Gecesinde katılarak sürpriz yaptı. İkili en özel şarkılarını okuyarak davetlilere güzel dakikalar yaşattı. LÖSEV Kayseri ekibinin de bu ziyaretten memnun kaldığı ve davetlilerin eğlendiği bir akşam geçirdi.


Sosyal sorumluluk projelerinde yer alan Ayça ve Cem Kayseri de de böylesi bir gecede bulunarak sadece İstanbul da değil ülkenin her yerinde bulunabileceklerini söyledi.

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