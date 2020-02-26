İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

“Cemre, ruhumuza düşsün"

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Regaib Kandili’nin üç ayları benliğimizde hissetmemize vesile olan ilk mübarek gece olduğunu söyledi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Regaib Kandili'nin üç ayları benliğimizde hissetmemize vesile olan ilk mübarek gece olduğunu söyledi.


Regaib Kandili münasebetiyle bir mesaj yayınlayan Başkan Yalçın, tabiatın baharı karşılamaya hazırlandığı şu günlerde ruhumuza da baharı yaşatacak üç ayları yaşamaya başladıklarını ifade ederek, “Bugün cemrenin suya düştüğü gündür. Gecesi ise Regaip gecesidir ve rahmetin, faziletin, bereketin ruhlara düşen ilk cemresidir. Ruhumuza baharların gelme zamanıdır. Çok lütuf ve ihsanla dolu, kıymeti ve değeri büyük manasına gelen Regaib, iyi değerlendirilmesi gereken bir zaman dilimidir. Bu gece Allahütealâ lütuflarını sağanak sağanak yağdırır. Bizler de bu lütuflardan olabildiğince nasiplenmeye çalışmalıyız. İnananlar olarak bu gece, başta ülkemiz olmak üzere bütün İslam âleminin birliği, dirliği ve beraberliği için dua etmeli, af ve afiyet dilemeliyiz. Bu vesileyle başta hemşehrilerimiz olmak üzere bütün İslam âleminin kandilini tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.