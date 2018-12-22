Cengiz Aytmatov Kayseri'de oğlunun da katıldığı törenle anıldı

Kırgız edebiyatçı Cengiz Aytmatov'un doğumunun 90. yıl dönümü ve 2018 yılının ‘Cengiz Aytmatov yılı' ilan edilmesi dolayısıyla Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) anma programı düzenlendi. Törene, Cengiz Aytmatov'un oğlu diplomat Askar Aytmatov da katıldı.

Sabancı Kültür Merkezi'ndeki tören, Yeni Ufuklar Derneği, ERÜ Edebiyat Fakültesi, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ve Türk Edebiyatı Vakfı işbirliğinde düzenlendi. Programa, Yeni Ufuklar Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Argunşah, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Aktan, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Türk Edebiyatı Vakfı Başkanı Serhat Kabaklı ve TÜRKSOY Kazakistan Temsilcisi adına Askar Turganbayev ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu katıldı.

Programdan önce Askar Aytmatov, öğrenciler için babasının kitaplarını imzaladı. Kırgız davetlilerin de katıldığı program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını yapan Yeni Ufuklar Dernek Başkanı Prof. Dr. Mustafa Argunşah, derneğin kurulduğu 17 yıldan bu yana Türk kültürünü yaşatmaya dönük bu tür faaliyetler düzenlediklerini ve Cengiz Aytmatov'u Kayseri'de anmaktan dolayı mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Açılış konuşmalarının ardından, Kırgız öğrenciler, Aytmatov'un eserlerinden kısa pasajlar okudu. Daha sonra Yeni Ufuklar 2018 Türk Kültürüne Hizmet Ödülleri sahiplerini buldu. Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Orhan Söylemez, ERÜ Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil Tekiner, Türk Eğitim Sen 2 No'lu Şube Başkanı Ali İhsan Öztürk, Kayseri Atlı Okçuluk Kulübü Başkanı Sami Genel'e ödülleri takdim edildi.

Ödül töreninin ardından, Askar Aytmatov'unda konuşma yaptığı ve Cengiz Aytmatov'un hayatı ve eserlerinin anlatıldığı panel gerçekleştirildi.