CeraStley OSB Teknik deplasmanda kaybetti

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Lig'de mücadele eden CeraStlye OSB Teknik Koleji, ligin 7.haftasında deplasmanda oynadığı maçta Adam Voleybol takımına kaybetti.
Lig B Grubu ekiplerinden CeraStlye OSB Teknik Koleji, Gaziantep'te oynadığı maçta Adam Voleybol'a 3-0 mağlup oldu. Turuncu-siyahlılar ligdeki dördüncü mağlubiyetini aldı.
Salon: Gaziantep Şahinbey Spor Salonu
Hakemler: Bedia Kalender, Munip İpek
Adam Voleybol: Sinem Yıldız, Dilan Yaşar, Rose Abercrombie, Seda Aslanyürek, Esra Betül Çetin, Suna Erel, Aslı Türker, Aleyna Aşık, Esra Nur Solgan, Esra İnce, Carla Den Rueda, Erce Kasapoğlu
CeraStlye OSB Teknik Koleji: Berra Eren, Beyza Dursun, Açelya Ozman, Ezgi Sultan Sert, Mervenur Oktay, Leyva Tagle Leslie, Ünzile Nur Cansız, Ceren Çınar, Melis Ece Yurtsever, Pelin Özkılıçcı, Zehra Coşkunsu
Setler:
1.Set: 25-19
2.Set: 25-18
3.Set: 25-19