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CeraStlye OSB Teknik Koleji 3 maç sonra kazandı

CeraStlye OSB Teknik Koleji evinde Vakıfbank’ı 3-1 mağlup etti.

CeraStlye OSB Teknik Koleji evinde Vakıfbank'ı 3-1 mağlup etti.


Sigorta Shop Kadınlar 1.Lig B Grubunda mücadele eden Kayseri ekibi CeraStlye OSB Teknik Koleji ligin 8.haftasında oynadığı müsabakada Vakıfbank'ı yenerek 3 maç sonra galibiyet aldı.



Salon: OSB Spor Salonu


Hakemler: Zafer Özmen, Cihan Demir


CeraStlyle OSB Teknik Koleji: Beyza Dursun, Açelya Ozman, Ezgi Sultan Sert, Mervenur Oktay, Leyva Leslie, Ünzilenur Cansız, Ceren Çınar, Melis Ece Yurtsever, Zehra Coşkunsu


Vakıfbank: Yasemin Narlıoğlu, Melisa Bükmen, Berka Özden, İrem Güneş, Özlem Şahin, Ilgaz Özalp, Tuanna Malli, Nisan Eroğuz, Duru Gökçen, Aysu Elveren, Lisa Safronova, Selin Adali


Setler:


1.Set: 25-23


2.Set: 25-22


3.Set: 16-25


4.Set: 25-17

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