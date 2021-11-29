CeraStlye OSB Teknik Koleji 3 maç sonra kazandı

CeraStlye OSB Teknik Koleji evinde Vakıfbank’ı 3-1 mağlup etti.
CeraStlye OSB Teknik Koleji evinde Vakıfbank'ı 3-1 mağlup etti.
Sigorta Shop Kadınlar 1.Lig B Grubunda mücadele eden Kayseri ekibi CeraStlye OSB Teknik Koleji ligin 8.haftasında oynadığı müsabakada Vakıfbank'ı yenerek 3 maç sonra galibiyet aldı.
Salon: OSB Spor Salonu
Hakemler: Zafer Özmen, Cihan Demir
CeraStlyle OSB Teknik Koleji: Beyza Dursun, Açelya Ozman, Ezgi Sultan Sert, Mervenur Oktay, Leyva Leslie, Ünzilenur Cansız, Ceren Çınar, Melis Ece Yurtsever, Zehra Coşkunsu
Vakıfbank: Yasemin Narlıoğlu, Melisa Bükmen, Berka Özden, İrem Güneş, Özlem Şahin, Ilgaz Özalp, Tuanna Malli, Nisan Eroğuz, Duru Gökçen, Aysu Elveren, Lisa Safronova, Selin Adali
Setler:
1.Set: 25-23
2.Set: 25-22
3.Set: 16-25
4.Set: 25-17