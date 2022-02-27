CeraStlye OSB Teknik Koleji Vakıfbank'ı geçti

Sigorta Shop Kadınlar 1.
Lig B Grubunda mücadele eden CeraStlye OSB Teknik Koleji deplasmanda Vakıfbank'ı set vermeden 3-0 mağlup etti.
İstanbul'da oynanan karşılaşmada rakibi karşısında baştan sona üstün olan Kayseri temsilcisi CeraStlye OSB Teknik Koleji ilk seti 25-14, ikinci seti 25-21 ve üçüncü seti 25-19 kazanarak salondan galibiyetle ayrılarak Play-Off iddiasını sürdürdü.
Salon: İstanbul Vakıfbank Spor Salonu
Hakemler: Ramazan Demiröz, Uğur Ateş
Vakıfbank: Yasemin Narlıoğlu, Karmen Aksoy, Melisa Bukmen, Berka Özden, İrem Güneş, Pınar Çiçekçi, Elif Kapar, Selin Çalışkan, Tuanna Malli, Nisan Eroğuz, ysu Elveren, Lisa Safronova, Selin Adalı
CeraStlye OSB Teknik Koleji: Berra Eren, Beyaz Dursun, Açelya Ozman, Ezgi Sultan Sert, Mervenur Oktay, Leyva Tagle Leslie, Unzilenur Cansız, Çeren Çınar, Melis Ece Yurtsever, Pelin Özkılıçcı, Buse Kaygısız, Zehra Coşkunsu
Setler:
1.Set: 14-25
2.Set: 21-25
3.Set: 19-25