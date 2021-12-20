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CeraStyle OSB Teknik Koleji çıkışını sürdürdü

CeraStyle OSB Teknik Koleji Gençlik ligin 11.

haftasında evinde oynadığı maçta Bahçelievler Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.



Sigorta Shop Kadınlar 1.Lig B Grubu ekiplerinden CeraStyle OSB Teknik Koleji Gençlik kazanmaya devam ediyor. Turuncu siyahlılar evinde oynadığı maçta Bahçelievler Belediyespor'u 3-1 yenerek üst üste dördüncü galibiyetini aldı.



Salon: OSB Spor Salonu


Hakemler: Tolgacan Dinçer, Murat Koçak


CeraStyle OSB Teknik Koleji: Berra Eren, Beyza Dursun, Açelya Ozman, Ezgi Sultan Sert, Mervenur Oktay, Leyva Tagle Leslie, Ünzile Nur Cansız, Ceren Çınar, Melis Ece Yurtsever, Pelin Özkılıçcı, Zehra Coşkunsu


Bahçelievler Belediyespor: Gizem As, Ayçe Demir, Ece Yılmaz, Aleyna Havva Çelik, Ebru Şahin, Naz Akyüz, Elizbeth Vicet Campos, Dilara Elmacıoğlu, Nursena Ballıoğlu, Zeynep Yeşilova, Beril Karaduman, Burcu Evin, Sevval Uçar, Elif Beyza Dayı


Setler:


1.Set: 25-16


2.Set: 23-25


3.Set: 25-22


4.Set: 25-22

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