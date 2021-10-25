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CeraStyle OSB Teknik Koleji deplasmanda kazandı

CeraStyle OSB Teknik Koleji ligin 3.

haftasında deplasmanda Mert ve Kaan Sigorta ile karşı karşıya geldi. Kayseri ekibi CeraStyle OSB Teknik Koleji salonunda 3-1'lık galibiyetle ayrıldı. Turuncu siyahlılar aldığı galibiyetle ligdeki ikinci galibiyetini aldı.


Salon: Ankara Beştepe Spor Salonu


Hakemler: Erkan Yıldırım, Mehmet Ali Çiftçi


Mert ve Kaan Sigorta: Melek Erpin Erbuğa, Buse Çetin, Dursu Asalı, Yasem Sezer, Gözde Nur Turan, Işılay Ertekin, Yasenya Hamurcu, Natalia Lijewska, Sımay Orgun, Aleyna Orgun


CeraStyle OSB Teknik Koleji: Berra Eren, Beyza Dursun, Acelya Ozman, Ezgi Sultan Sert, Mervenur Oktay, Leyva Leslie, Ünzilenur Cansız, Ceolleen Ogilvie, Ceren Çınar, Melis Eve Yurtsever, Pelin Özkılıçcı, Zehra Coşkunsu


Setler: 1.Set: 18-25, 2.Set: 28-26, 3.Set: 20-25, 4.Set: 18-25

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