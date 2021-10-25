CeraStyle OSB Teknik Koleji deplasmanda kazandı

CeraStyle OSB Teknik Koleji ligin 3.
haftasında deplasmanda Mert ve Kaan Sigorta ile karşı karşıya geldi. Kayseri ekibi CeraStyle OSB Teknik Koleji salonunda 3-1'lık galibiyetle ayrıldı. Turuncu siyahlılar aldığı galibiyetle ligdeki ikinci galibiyetini aldı.
Salon: Ankara Beştepe Spor Salonu
Hakemler: Erkan Yıldırım, Mehmet Ali Çiftçi
Mert ve Kaan Sigorta: Melek Erpin Erbuğa, Buse Çetin, Dursu Asalı, Yasem Sezer, Gözde Nur Turan, Işılay Ertekin, Yasenya Hamurcu, Natalia Lijewska, Sımay Orgun, Aleyna Orgun
CeraStyle OSB Teknik Koleji: Berra Eren, Beyza Dursun, Acelya Ozman, Ezgi Sultan Sert, Mervenur Oktay, Leyva Leslie, Ünzilenur Cansız, Ceolleen Ogilvie, Ceren Çınar, Melis Eve Yurtsever, Pelin Özkılıçcı, Zehra Coşkunsu
Setler: 1.Set: 18-25, 2.Set: 28-26, 3.Set: 20-25, 4.Set: 18-25