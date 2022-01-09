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CeraStyle OSB Teknik Koleji evinde kazandı

CeraStyle OSB Teknik Koleji, ligin 12.

haftasında evinde oynadığı maçta Büyükçekmece Voleybol'u 3-1 mağlup etti.


Sigorta Shop Kadınlar 1.Lig B Grubu ekiplerinden CeraStyle OSB Teknik Koleji ligin ikinci yarısına galibiyetle başladı. Turuncu siyahlılar evinde konuk ettiği Büyükçekmece Voleybol'u mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.


Salon: OSB Spor Salonu


CeraStyle OSB Teknik Koleji: Beyza Dursun, Açelya Ozman, Ezgi Sultan Sert, Mervenur Oktay, Leyva Tagle Leslie, Unzilenur Cansız, Ceren Çınar, Melis Ece Yurtsever, Zehra Coşkunsu


Büyükçekmece Voleybol: Zeynep Naz Şekerci, Selin Çağla Doğan, Elçin Rüşüt, Alara Beşok, Zeynep Aksoy, Hazal Şener, Deniz Devrim Düzen, Katarina Marisavljevic, Selin Buse Yazıcı, Yağmur Özdemir, Sude Gümüş


Setler:


1.Set: 25-22


2.Set:25-16


3.Set:13-25


4.Set: 25-17

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