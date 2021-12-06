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CeraStyle OSB Teknik Koleji geriden gelerek kazandı

CeraStyle OSB Teknik Koleji, ligin 9.

haftasında deplasmanda oynadığı maçta 2-0 geriden gelerek Merinos'u 3-2 mağlup etti.


SigortaShop Kadınlar 1. Lig B Grubunda mücadele eden CeraStyle OSB Teknik Koleji, haftayı galibiyetle kapattı. Turuncu siyahlılar deplasmandan 3-2'lik galibiyetle dönerek üst üste ikinci galibiyetini aldı.


Salon: Gaziantep Talat Özkarslı Spor Salonu


Hakemler: Halid Cerit, Bektaş Kalender


Merinos: Ayşe Mert, Betül Çoban, Gülcan Akyıldız, Marija Zelenovic, Ceyda Demirhan, Duygu Güncü, Selen Durusoy, Ceren Yüzgenç, Buse Serbest, Natasa, Ecem Vatansever


CeraStyle OSB Teknik Koleji: Berra Eren, Beyza Dursun, Açelya Ozman, Ezgi Sultan Sert, Mervenur Oktay, Leyva Tagle Leslie, Ünzilenur Cansız, Ceren Çınar, Melis Ece Yurtsever, Pelin Özkılıçcı, Zehra Coşkunsu


Setler:


1.Set: 25-20


2.Set: 25-15


3.Set:18-25


4.Set: 22-25


5.Set: 12-15

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