CeraStyle OSB Teknik Koleji geriden gelerek kazandı

CeraStyle OSB Teknik Koleji, ligin 9.
haftasında deplasmanda oynadığı maçta 2-0 geriden gelerek Merinos'u 3-2 mağlup etti.
SigortaShop Kadınlar 1. Lig B Grubunda mücadele eden CeraStyle OSB Teknik Koleji, haftayı galibiyetle kapattı. Turuncu siyahlılar deplasmandan 3-2'lik galibiyetle dönerek üst üste ikinci galibiyetini aldı.
Salon: Gaziantep Talat Özkarslı Spor Salonu
Hakemler: Halid Cerit, Bektaş Kalender
Merinos: Ayşe Mert, Betül Çoban, Gülcan Akyıldız, Marija Zelenovic, Ceyda Demirhan, Duygu Güncü, Selen Durusoy, Ceren Yüzgenç, Buse Serbest, Natasa, Ecem Vatansever
CeraStyle OSB Teknik Koleji: Berra Eren, Beyza Dursun, Açelya Ozman, Ezgi Sultan Sert, Mervenur Oktay, Leyva Tagle Leslie, Ünzilenur Cansız, Ceren Çınar, Melis Ece Yurtsever, Pelin Özkılıçcı, Zehra Coşkunsu
Setler:
1.Set: 25-20
2.Set: 25-15
3.Set:18-25
4.Set: 22-25
5.Set: 12-15