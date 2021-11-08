CeraStyle OSB Teknik Koleji ligin 5.
haftasında deplasmanda oynadığı maçta İlbank'a 3-0 mağlup oldu.
Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1.Lig B Grubu ekiplerinden CeraStyle OSB Teknik Koleji iki maç sonra kaybetti. Turuncu-Siyahlılar deplasmanda oynadığı maçta İlbank karşısında sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı ve gruptaki ikinci mağlubiyetini aldı.
Salon: Ankara Beştepe Spor Salonu
Hakemler: Hatice Özmen Yıldız, Erkan Yıldırım
İlbank: Cansın Surgun, Eylül Karadaş, Şeyma Nur Akbulut, Aysun Aygör, Duygu Uçdağ, Zeynep Oturan, Melda Güler, Aybüke Özdemir, Lana Scuka, Yoana Mendoza, Selen Ursavaş, Sinem Bayazıt
CeraStyle OSB Teknik: Berra Eren, Beyza Dursun, Açelya Ozman Ezgi Sultan Sert, Mervenur Oktay, Leyva Tagle Leslie, Ünzilenur Canız, Melic Ece Yurtsever, Pelin Özkılıçcı, Zehra Coşkunsu
Setler:
1.Set: 25-15
2.Set:25-21
3.Set:25-17