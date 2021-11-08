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CeraStyle OSB Teknik Koleji iki maç sonra kaybetti

CeraStyle OSB Teknik Koleji ligin 5.

haftasında deplasmanda oynadığı maçta İlbank'a 3-0 mağlup oldu.


Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1.Lig B Grubu ekiplerinden CeraStyle OSB Teknik Koleji iki maç sonra kaybetti. Turuncu-Siyahlılar deplasmanda oynadığı maçta İlbank karşısında sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı ve gruptaki ikinci mağlubiyetini aldı.


Salon: Ankara Beştepe Spor Salonu


Hakemler: Hatice Özmen Yıldız, Erkan Yıldırım


İlbank: Cansın Surgun, Eylül Karadaş, Şeyma Nur Akbulut, Aysun Aygör, Duygu Uçdağ, Zeynep Oturan, Melda Güler, Aybüke Özdemir, Lana Scuka, Yoana Mendoza, Selen Ursavaş, Sinem Bayazıt


CeraStyle OSB Teknik: Berra Eren, Beyza Dursun, Açelya Ozman Ezgi Sultan Sert, Mervenur Oktay, Leyva Tagle Leslie, Ünzilenur Canız, Melic Ece Yurtsever, Pelin Özkılıçcı, Zehra Coşkunsu


Setler:


1.Set: 25-15


2.Set:25-21


3.Set:25-17

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