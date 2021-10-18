CeraStyle OSB Teknik Koleji, ligin 2.
haftasında sahasında oynadığı maçta İba Kimya TED Ankara Kolejliler ile karşı karşıya geldi. OSB Spor Salonunda oynanan karşılaşmayı İba Kimya TED Ankara Kolejliler 3-0 kazandı. CeraStyle OSB Teknik Koleji, ilk mağlubiyetini aldı.
Salon: OSB Spor Salonu
Hakemler: Eser Türkoğlu, Ömer Acıcı
CeraStyle OSB Teknik Koleji: Berra Eren, Beyza Dursun, Açelya Ozman, Ezgi Sultan Sert, Mervenur Oktay, Leyva Leslie, Ünzile Nur Cansız, Colleen Ogilvie, Ceren Çınar, Pelin Özkılıçcı, Melis Ece Yurtsever, Zehra Coşkunsu
İba Kimya TED Ankara Kolejliler: Sena Demir, Candan Onay, Pınar Begüm, Simge Yalçın, Ayşe Gürel, Ebru Uygurtaş, Perovic Nikoleta, Yağmur Yavuz, Yonca Bartu, Ezgi Abanoz, Dolunay Çetinkaya, Sema Nur Doluca
Setler:
1.Set -20-25 (İba Kimya TED Ankara Kolejliler)
2.Set -17-25 (İba Kimya TED Ankara Kolejliler)
3.Set -15-25 (İba Kimya TED Ankara Kolejliler)