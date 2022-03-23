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Cerastyle OSB Teknik Koleji mağlubiyetle başladı

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Lig play-off ilk maçında Cerastyle OSB Teknik Koleji dün oynadığı ilk maçında İlbank'a 3-0 kaybetti. Turuncu siyahlılar play-off'a mağlubiyetle başlarken ikinci maçında bugün saat 16.30'da Karşıyaka ile karşı karşıya gelecek.



Salon: Bursa Cengiz Göllü Spor Salonu


Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Öznur Tosun


Cerastyle OSB Teknik Koleji: Berra Eren, Beyza Dursun, Açelya Ozman, Ezgi Sultan Sert, Mervenur Oktay, Leslie Leyva Tagle, Unzilenur Cansız, Çeren Çınar, Melis Ece Yurtsever, Pelin Özkılıçcı, Buse Kaygısız, Zehra Coşkunsu


İlbank: Cansın Sürgün, Selen Ursavaş, Eylül KAradaş,Şeyma Nur Akbulut, Aysun Aygör, Duygu Uçdağ, Melda Güler, Zeynep Oturan, Aybüke Özdemir, Lana Scuka, Yoana Mendoz Palacıo, Sinem Bayazıt


Setler:


1.Set: 23-25 (İlbank)


2.Set: 16-25 (İlbank)


3.Set: 24-26 (İlbank)

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