Çerkes Soykırımı ve sürgününün 155. yılı

Kayseri'de yaşayan Çerkesler, 21 Mayıs 1864'te yaşanan Çerkes Sürgünü ve soykırımının 155. yılı dolayısıyla yürüyüş düzenledi.

Çerkes Sürgünü ve soykırımının 155. yılı dolayısıyla Kayseri'de yaşayan Çerkesler tarafından yürüyüş düzenlendi. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde toplanan Çerkesler, 'Sürgün ağıdımız ise dönüş şarkımızdır' yazılı dövizler taşıdı. Burada bir konuşma yapan Kayseri Kafkas Derneği Başkanı Sedat Sürücü, “Dünyanın dört bir yanında yaşamak zorunda bırakılan Çerkesler yaşadıkları ve vatandaşı oldukları ülkelerden de doğal ve demokratik haklarını talep etmektedirler. 21 Mayıs halkımızın dünyanın dört bir yanına sürgün edilmesinin, Kafkasya'nın çerkessiz bırakılmasının yıl dönümüdür. 21 Mayıs, Çarlık Rusyasının politikaları ve stratejik hedefleri doğrultusunda Kafkasya'yı işgal etmesiyle başlayan ve 101 yıl devam eden Rus işgaline karşı direniş, varoluş ve adalet arayışımızın tarihidir. Üzerinden tam 155 yıl geçmesine rağmen biz Çerkeslerin çektiği acılara her gün bir yenisi eklenmektedir. Azınlık durumuna düşen Çerkesler kendi topraklarında dahi eşsiz dillerini ve kültürlerini kaybetme tehdidi ile karşı karşıyadır. Dünyanın dört bir yanında yaşamak zorunda bırakılan Çerkesler sadece Rusya Federasyonundan değil, yaşadıkları ve vatandaşı oldukları ülkelerden de doğal ve demokratik haklarını talep etmektedirler. Birlikteliğimizden aldığımız gücümüz ve kararlılığımızla haklı taleplerimizin takipçisi olacağımızı, Çerkes soykırımı ve sürgününü asla unutmayacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz” ifadelerinin kullandı.

Yürüyüşe, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da katıldı.