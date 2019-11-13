İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cesedi görmek için demirlere tırmandılar

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 11.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 11. kattan düşen kadın hayatını kaybetti. Çevrede toplanan meraklı vatandaşlar, cesedi görmek için demirlere tırmandı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimarsinan Şirintepe Mahallesi İyilik sokak üzerinde meydana gelen olayda, A.E., 11. katın penceresinden aşağı düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yaptığı kontrollerde A.E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayı duyan A.E.'nin yakınları, sinir krizi geçirdi. A.E.'nin cenazesi, yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.


Öte yandan polis ekipleri çevrede inceleme yaparken meraklı vatandaşlar ise çalışmaları incelemek için birbiriyle yarıştı. Toplanan kalabalıktaki bazı vatandaşlar, cesedi görebilmek için polisin tüm uyarılarına rağmen apartman demirlerine tırmandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.