'Çetin Ceviz'e Kayseri'de yoğun ilgi

Kayseri'de çeşitli sivil toplum kuruluşlarında ve liselerde uygulanan 'Çetin Ceviz' Projesi yoğun ilgi gördü.

Milli Türk Talebe Birliği Kayseri Şubesi, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kayseri Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü ve Melikgazi Belediyesi paydaşlığında başlatılan Çetin Ceviz Projesi; kentte çeşitli sivil toplum kuruluşlarında ve liselerde uygulanıyor. Proje öğrenciler tarafından kısa sürede benimsenerek yoğun ilgi gördü. Kayseri Cezaevi Vaizi Salim Nursaçan koordinatörlüğünde uygulanan Çetin Ceviz Projesin'de; Necip Fazıl Kısakürek, Nurettin Topçu, Cemil Meriç ve Seyyid Ahmet Arvasi gibi büyük mütefekkirlerin makalelerinden oluşan haftalık fasiküller katılımcılar tarafından okunarak mutat toplantılarla tahlil ediliyor. 'Çetin Sorunların ve Çetin Soruların Çetin Gençliği' sloganıyla hayata geçirilen projede katılımcıların; hürriyet, adalet, medeniyet, kültür, gençlik gibi konuları barındıran fasikülleri okumaları, kavramaları ve tahlil etmeleri isteniyor. Özellikle cumhuriyet döneminin büyük mütefekkirlerinin makalelerini okuyan katılımcıların makalelerle ilgili yöneltilen sorulara cevap vermeleri bekleniyor. Böylelikle katılımcıların Türk-İslam Medeniyeti'nin temellerini öğrenmeleri ve Batı Medeniyeti ile Türk-İslam Medeniyeti arasında analiz yaparak; milli ve manevi değerlerimize bağlı, donanımlı bireyler olarak yetiştirilmesi amaçlanıyor. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin tefsirlerinin ve Türk-İslam Medeniyeti'nde yer edinmiş öncü şahsiyetlerin hayat hikayelerinin de bulunduğu fasiküller; katılımcıların araştırmaya, kitap okumaya, örnek şahsiyetlerin hayat hikayelerini öğrenerek özgüven kazanmaya teşvik edilmesini amaçlıyor.

Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Kayseri Gençlik Merkezi tarafından desteklenen proje; Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında kalan öğrencilere ve İncesu, Pınarbaşı, Develi ilçelerinde ikamet eden öğrencilere de uygulanmaya başlayacak. Projeye katılan lise ve üniversite öğrencilerine Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Çanakkale ziyareti düzenlenerek; öğrencilerin Çanakkale Savaşı'nın ruhunu yerinde hissetmeleri planlanıyor.