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Ceviz ağacından düşerek ağır yaralanan muhtardan acı haber

Kayseri’nin Felahiye ilçesinde çıktığı ceviz ağacından düşerek ağır yaralanan muhtar, 34 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde çıktığı ceviz ağacından düşerek ağır yaralanan muhtar, 34 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Alparslan Mahallesi Muhtarı Nihat Karakoç, geçtiğimiz 7 Aralık'ta ceviz toplamak için ağaca çıktı. Dengesini kaybederek yere düşen muhtar, ağır yaralandı. Yakınlarının haber vermesi üzerine sevk edilen ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan muhtar Karakoç, tedavi altına alındı.


Muhtar Nihat Karakoç, 34 gün sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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