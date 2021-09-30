Ceviz topladığı ağaçtan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki bir şahıs, ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenice Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 78 yaşındaki Bahri Kara ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kara; sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bahri Kara, Yahyalı İlçe Devlet Hastanesi'nde yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.