Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği personellerine eğitim verildi

Bu kapsamda İçişleri Bakanlığına bağlı polis ve jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği personellerine Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü bünyesinde görevli Veteriner Hekim Murat Akkaya tarafından 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu mevzuatı hakkında eğitim verildi.

Düzenlenen eğitime Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde görevli Doç. Dr. Davut Bayram katılarak, tehlikeli köpek ırkları ve hayvan davranışları konusunda bilgi verdi. Eğitime Çevre Doğa Koruma Büro Amiri ve ilçede görevlendirilmiş oldukları polis memurları da katıldı.