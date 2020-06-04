Çevre dostu belediyeden örnek çevre çalışmaları

Mustafa Palancıoğlu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir açıklama yaparak, Melikgazi'de çevre için önemli çalışmalar yapıldığını söyledi. İlçede kısa bir zaman içinde 20 binin üzerinde ağaç dikilerek çevreye katkı sağlandı.

Melikgazi'de günlük 450 ton çöp toplanırken, 25 ton geri dönüşüm ise ekonomiye katkı sağlıyor. “Doğaya duyduğumuz derin sevgi ve gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için hepimiz daha duyarlı olmalıyız.” diyen Mustafa Palancıoğlu, "Daha yeşil, daha temiz bir Melikgazi için atık yönetimi, enerji kaynaklarının kullanımı, ağaçlandırma kampanyaları ve planlı şehirleşme, geri dönüşüm ve atık yönetimi gibi önemli çalışmalar yürütülmektedir. Temiz çevre, yaşanabilir bir kent ve yeşil bir doğa için halkımızla el ele vererek, çevre konusunda daha duyarlı, birlikte ve bilinçli hareket edilmesi gerekir. Çevreyi ve doğayı korumaya yönelik önemli çok daha önemli adımlar atacağız. Ağaçlandırma ve temiz çevre önceliklerimiz. Doğa ve çevremize daha çok sahip çıkılması temennisiyle, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'müzü kutluyorum." dedi.

Doğayı korumanın ve çevreyi temiz tutmanın insan yaşamındaki değerine değinen Belediye Başkanı Dr. Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak çevre dostu bir belediyeyiz. İlçemizde günlük 450 ton çöp ve yine günlük 25 ton atık toplanıyor. Temizlik ekiplerimiz ilçenin dört bir yanında aralıksız temizlik çalışması yaparken, insanlarımıza rahat nefes alabilecekleri yeni parklar kazandırmak için de yoğun bir mücadele sürdürüyoruz. İlçemizde 658 park ve bahçe bulunuyor. Buna ek olarak yeşil alanları artırarak yeni parklar yapacağız. 7-8 ay gibi bir süre içinde ilçemize 20 binin üzerinde ağaç diktik. Fidan değil, 10-20 yaşında ağaçlar diktik. Toplam yeşil alanımız 3 milyon 865 bin 845 metrekare. İlçemizdeki Büyükşehir'in yeşil alanlarını da dahil edersek Melikgazi'de kişi başına düşen yeşil alan miktarı 17.76 metrekare.” şeklinde konuştu.