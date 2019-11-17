Çevre Temizlik Vergileri ile Fidan ve Süs Bitkisi Alınacak

Özellikle şehir merkezine uzak olan toplu konut alanları ile bölge yerleşim alanlarındaki yeşil alanlar için çeşitli ağaç fidanları ile süs bitkilerinin alınacağını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, konu ile ilgili olarak şunları kaydetti:

"İlçe sınırları içerisinde bulunan park, bahçe ve yeşil alanlara olmak üzere çeşitli ağaç fidanları ile süs bitkilerini ihale ile satın alacağız. Bu ihale tek kısımdan ve 28 kalem malzemeden oluşmakta. Bu malzemeler çevre temizlik vergileri ile ağaç fidan çeşitleri ile süs bitkilerini içermektedir. Bitkiler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile satın alınacak. Dolayısı ile vatandaşlarımızdan toplanan vergiler yine vatandaşlarımıza hizmet olarak geri dönecektir. Çevre ve halk sağlığına büyük önem verdiğimizi bir kez daha icraatlarımız ile ortaya koyduk. Alınacak olan fidan ve süs bitkilerimiz bölge halkına hayırlı olsun.”