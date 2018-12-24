Çevre Temizlik Vergileri ile kamelya ve çöp sepetleri alınacak

Memduh Büyükkılıç, ilçe sırları içerisinde yeni yapılan parklar ile bu yıl içerisinde yapımı tamamlanan parklarda ve yaya yollarında kullanılmak üzere panolu çöp sepetleri ile parklar için oturmalı kamelyalar satın alınacağını bildirdi.

Melikgazi ilçesinin çok geniş bir alanda ve Kayseri nüfusunun yarısına hizmet verdiklerini hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, özellikle şehir merkezine uzak olan toplu konut alanları ile bölge yerleşim alanları için 250 panolu çöp sepeti, 100 adet masalı kamelyanın Çevre Temizlik Vergileri ile satın alınacağını belirtti. Şehrin merkezine uzak olan yerleşim bölgeleri ile toplu konut alanlarına özellikle halk ve çevre sağlığı açısından çöplerin çok önemli olduğunu, temiz çevreye büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları kaydetti;

"İlçe sınırları içerisinde bulunan park, bahçe ve yeşil alanlara yerleştirilmek üzere belediye olarak çöp sepeti ile bank için ihale yapacağız. Bu ihale ile 3 ayrı modelde toplam 250 adet çöp sepeti ile 100 adet masalı kamelya alınacak. Satın alınacak malzemeler TSE belgeli ve sağlıklı malzemeden yapılmış halk ve çevre sağlığı ile güvenliğine öncelik verilmiş olan çevresi ile uyumlu ve son derece kullanışlı ürünler olacaktır. Bu malzemeler çevre temizlik vergileri ile satın alınacaktır. Dolayısı ile sizlerden toplanan vergiler yine size hizmet olarak geri dönmüş olacaktır. Çevre ve halk sağlığına büyük önem verdiğimizi bir kez daha icraatlarımız ile ortaya koyduk. Alınan malzemeler şimdiden bölge halkına hayırlı olsun.”

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, oturma bankları ile çöp sepetlerin şehrin ihtiyaç duyulan noktalarına yerleştirileceğini sözlerine ekledi.