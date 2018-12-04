Çevre ve Şehirçilik Bakanlığından Develi'ye geri dönüşüm kumbara desteği

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar Develi'de çeşitli yerlere konacak geri dönüşüm kumbaralar ile daha çok atığın geri dönüşüme kazandırılması ve sıfır atık hedeflediklerini belirterek, “İlçe genelinde belirlenen yerlere konacak geri dönüşüm kumbaralar ile kâğıt, cam ve plastik gibiatıkların geri dönüşüme kazandırılması için kumbaraların cam, plastik ve kağıt gibi ayrı ayrı bölümler bulunuyor. Doğayı ve çevreyi korumak bizlerin en büyük görevi olduğunu düşünerek çalışmalarımıza yön veriyoruz. Geçmişi değiştiremeyiz, ama geri dönüşüm ile geleceğimizi güzelleştirebiliriz.Ülkemizin ekonomisine katkı sağlamayı belediye olarak bizler de görev addediyoruz. Geri dönüşüm; bir nevi ‘gelecek' demektir. Geri dönüşümün ülke ekonomisine ve doğaya katkıları yadsınamaz bir gerçek. İlçe genelinde konacak bu kumbaralar ile ayrıştırma işlemleri geri dönüşüm tesisine daha ulaşmadan başlayarak zaman ve işgücü açısında bizlere tasarruf saylayacaktır” dedi.