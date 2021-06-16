Çevreci belediyeden 10 adet elektrikli motosiklet

Tüm motorların elektrikli olduğunu ve çevreci bir yaklaşımla hizmet ettiklerini söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak farklı alanlarda hizmetlerimizi iyileştirmek için çok farklı çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda Park Bahçeler Müdürlüğümüzün hizmet alanı genişledi. Özellikle yeni yaptığımız yatırımlarla birlikte yeni parklarımızla birlikte de bu parkların çim kesmesi bakımı, arızaların giderilmesi konusunda yeni ihtiyaçlar hasıl olmuştu. Bu kapsamda 10 tane elektrikli motosikletler aldık. Belli parklarda bizim bakım evlerimiz var. Bu bakım evlerimizde tamir edilecek konularla ilgili alet edevat, bakım ekipmanları var. Arkadaşlarımızın parktan parka giderken zaman kaybetmesini önlemek için hızlı bir şekilde bu motorize ekibimiz motorlarla o parkın hızlıca tadilatını yapıp geri dönecek. Aynı zamanda da bakımevlerinde şarj ünitelerimiz var. Tüm motorlarımız elektrikli. Çevreci bir yaklaşımla hizmet ediyoruz. Arkadaşlarımızın ulaşım sırasında da kaskları ve diğer güvenlik önlemleri alıyoruz. İnşallah Melikgazi çok daha güzel hizmetler yapmaya devam edecek. Ben tüm arkadaşlarımıza kazasız belasız motorları kullanmayı ve güzel hizmetler yapmalarını temenni ediyorum. Hayırlı olsun" dedi.