Çevreye uyumlu duvarlar sanata dönüştü

Doğa ve çevre için yaptığı çalışmalarla örnek olan Melikgazi Belediyesi Osman Ulubaş Okulu'nun bahçe duvarlarına ağaç ve orman manzaralı resimler çiziyor.

Duvarlara çizilen resimlerle mahallenin mimarisine renk katıldığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Taş duvarlar o soğuk görünümünden uzaklaşıp adeta hayat buluyor. Okul duvarlarını yeşile ve ağaçlandırmaya özendirmek için yeşil ve ağaç manzaraları ile süsledik. Öğrencilerimiz ve mahalle sakinleri yapılan çalışmadan oldukça memnun olduklarını belirtiyor. Belediyemiz her zaman okullarımıza destek olmaya devam ediyor. Bakım, onarım, basketbol ve futbol sahası yapımı, çevre düzenlemesi gibi birçok çalışma ile okullarımıza destek oluyoruz. Yaptığımız çalışmalarda öğrencilerimizin sağlıklı, modern ve bakımlı ortamlarda eğitim almalarını istiyoruz. Bu kapsamda duvarlara resim çizerek okullarımız daha renkli ve daha güzel hale gelecek. Güzel bir çalışma ortaya çıktı. Büyük emek vererek sanatını duvarlara yansıtan ressamlarımıza teşekkür ederim” dedi.

Eğitime ve öğretime yapılan hizmet ve yatırımlardan dolayı öğrencilerin gülümsemesinin çok anlamlı olduğunu ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, belediye olarak eğitim kurumlarına yatırım ve hizmetlerin artırılarak devam edeceğini söyledi.